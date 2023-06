Ils commencent à peine à se faire remarquer même si certains sont établis ici depuis une vingtaine d’années. Ils se comptaient alors sur les doigts de la main. Mais avec le temps et le climat changeant, ces trois papillons exceptionnels se sont peu à peu répandus. L’un d’eux est considéré comme l’un des plus beaux au monde, un autre est devenu le plus grand de toutes nos espèces diurnes et le troisième est tout d’azur vêtu. Peut-être aurez-vous la chance de les rencontrer cet été.

PHOTO CHARLES J. SHARP, WIKIMEDIA COMMONS D’origine européenne, le magnifique paon-de-jour s’ajoute maintenant à la liste des papillons du Québec qui compte 136 espèces diurnes et près de 3000 espèces nocturnes. Bien établi dans la région de Montréal, il demeure relativement rare. Le spécimen ci-contre s’abreuve de nectar dans un lilas.

Par la voie maritime

Considéré aujourd’hui comme le plus coloré de nos papillons diurnes et l’un des plus beaux au monde, Aglais io, de son nom scientifique, débarque au port de Montréal, vraisemblablement en 1996, pour être découvert l’année suivante, en mai, à l’île Charron. D’origine européenne, ce paon-de-jour était une femelle qui avait passé l’hiver à l’état adulte. Toujours rare, mais établi dans la région métropolitaine, le migrant européen a eu une chance inouïe de survivre au Québec, raconte l’entomologiste Étienne Normandin, auteur de l’ouvrage Les insectes et autres arthropodes du Québec.

« Il a fallu que l’insecte résiste à l’hiver, que la femelle soit gravide, que ses œufs puissent se développer et produire des chenilles viables et découvrir une plante qui convenait à leur alimentation », explique le chercheur.

PHOTO PIERRE GINGRAS, COLLABORATION SPÉCIALE Arrivé par voie maritime comme ce fut le cas notamment à Halifax ou New York, le paon-de-jour est débarqué au port de Montréal pour s’installer au Québec. Ce papillon passe l’hiver en dormance à l’état adulte. Voici un spécimen photographié à Boucherville le 15 avril dernier.

Le directeur de l’Insectarium de Montréal, Maxim Larrivée, indique pour sa part que l’absence de prédateurs ou encore de parasites a grandement contribué à la survie de l’espèce, d’autant qu’elle se reproduit peu, soit une seule fois par année, d’avril à mai, d’où sa très lente progression. On peut voir l’adulte en tout début comme en fin de saison. Contrairement à d’autres insectes d’outre-mer comme la spongieuse ou l’agrile du frêne, qui se sont avérés désastreux pour notre flore, la chenille de paon-de-jour se nourrit d’orties, des espèces répandues chez nous. Si bien qu’elle n’est pas en concurrence avec les papillons d’ici.

PHOTO FRANK VESSEN, WIKIMEDIA COMMONS Très répandu en Europe, l’argus bleu est d’une couleur bleu azuré comme l’indique son nom. Il est maintenant bien installé à Montréal et dans l’ouest du Québec.

Par avion-cargo

Magnifique lui aussi, mais de taille plus modeste, environ trois centimètres de long, l’argus bleu arrive à Mirabel en 2005, probablement avec du fret en provenance d’Europe, où il est très répandu et connu sous plusieurs noms populaires, dont celui de bleu commun. Mais contrairement au paon-de-jour, sa progression a été très rapide, car il se reproduit deux ou trois fois par été. Toujours à partir de Mirabel, on le retrouve aujourd’hui un peu partout dans la région métropolitaine, dans le sud-ouest du Québec, en Ontario, notamment à Toronto, dans le Vermont et l’été à New York. Il devrait finir par envahir tout le continent. « En se dispersant ainsi, ils évitent du même coup la concurrence entre eux », dit Étienne Normandin.

PHOTO FRIEDRICH BOHRINGER, WIKIMEDIA COMMONS Le dimorphisme sexuel est marqué chez les argus bleus. Sur la photo, un mâle et une femelle (à droite) les ailes repliées.

Comme en Europe, même les fourmis locales ont été mises à contribution pour son adaptation en terre québécoise, expliquent nos experts. Les adultes vont même pondre parfois là où des fourmis élèvent des pucerons pour leur miellat. C’est qu’au cours de sa croissance, la chenille de l’argus se met elle aussi à produire du miellat faisant le bonheur des fourmis. En retour, elles veillent à la sécurité de leur protégée au lieu de l’inscrire à leur menu. Par ailleurs, l’argus bleu ne s’annonce pas dommageable non plus, insiste Maxim Larrivée. Il s’alimente de mélilot, de lotier corniculé et de trèfle, des plantes communes, et n’entre pas en concurrence avec nos espèces indigènes.

PHOTO MONGO,WIKEMEDIA COMMONS Le grand porte-queue nous arrive des États-Unis. Il est spectaculaire autant par ses coloris que par sa taille impressionnante. C’est le plus grand des papillons diurnes au Québec.

La traversée de la frontière

Arrivé des États-Unis il y a une dizaine d’années, le grand porte-queue, lui, a traversé la frontière de ses propres ailes. Signalé pour la première fois au Jardin botanique de Montréal en 2012, l’insecte spectaculaire a connu une expansion très rapide vers le nord à partir du début du siècle à la faveur du réchauffement climatique.

Avec ses 12 à 15 cm d’envergure, le grand porte-queue est le plus imposant de tous nos papillons diurnes, plus grand encore que notre célèbre monarque. Vers la fin du XIXe siècle, une population avait survécu une cinquantaine d’années en Outaouais avant de s’éteindre et les populations américaines ont même régressé vers le sud un certain moment avant leur envol récent vers le nord, sans qu’on sache trop pourquoi. La progression de l’insecte est attribuable en bonne partie aux automnes plus longs et plus chauds permettant à la deuxième génération estivale de compléter son cycle vital avant les premiers gels, explique Maxim Larrivée, qui a participé à une importante étude sur le grand porte-queue. La chenille du papillon se nourrit de clavaliers d’Amérique, un gros arbuste appelé aussi frêne épineux, mais aussi de la rue des jardins ou encore de la fraxinelle, une plante décorative. Planter de la rue au jardin (attention, la plante est allergène) permet d’ailleurs d’attirer le papillon, comme l’a expérimenté le directeur de l’Insectarium.