(Victoria) La légende de la musique canadienne Neil Young a fait une apparition surprise samedi lors d’un rassemblement pour protester contre l’exploitation de forêt ancienne devant l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

Neil Young a joué de la guitare acoustique et de l’harmonica et il a chanté deux chansons : Comes A Time, qui a un refrain sur les grands arbres, et son succès Heart of Gold.

Neil Young, présenté comme un « invité spécial », n’était pas inscrit sur la liste des participants à l’évènement, où des manifestants étonnés, dont beaucoup étaient déguisés en arbres et en animaux sauvages, ont applaudi frénétiquement et chanté Heart of Gold.

« Merci Canada, a déclaré Neil Young. Vous savez que je ne suis là que pour ces arbres là-haut et c’est beau. C’est une chose précieuse et sacrée, ces vieux arbres, parce qu’ils nous montrent le pouvoir de la nature quand nous sommes menacés. Ils nous montrent le passé et ils nous montrent notre avenir. »

« J’espère que notre gouvernement canadien et les entreprises reconnaîtront que cela a à voir avec le Canada, a-t-il déclaré. Cela a à voir avec les âges, si nous avons la chance d’avoir des âges. Ces arbres ont duré si longtemps qu’ils méritent le respect du Canada. »

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de la Colombie-Britannique a introduit de nouvelles approches pour gérer les ressources en bois afin de protéger davantage d’arbres anciens de l’exploitation forestière.

Le premier ministre David Eby a déclaré que le nombre de zones dont l’exploitation forestière a été reportée est plus élevé que jamais.

Le report des forêts anciennes est un programme gouvernemental de la Colombie-Britannique dans le cadre duquel les zones de forêts anciennes destinées à être exploitées sont reportées à une date ultérieure ou ne sont pas exploitées du tout.

Le report de l’exploitation des forêts anciennes s’élève désormais à 2,1 millions d’hectares, contre 1,7 million d’hectares dans le rapport du printemps dernier, a fait savoir M. Eby.

Neil Young a été présenté par sa femme, l’actrice Daryl Hannah, qui a déclaré que le temps froid lui donnait un peu de gel du cerveau.

« Malgré les complexités, la réponse nécessaire et simple est de ne pas nuire, a-t-elle déclaré. Pas de destruction supplémentaire. Aimez, soutenez et respectez vos aînés. »

« S’il vous plaît, apportez votre soutien à un autre type d’aîné, votre compatriote canadien d’une petite ville de l’Ontario. »

Les centaines de personnes présentes au rassemblement ont applaudi vigoureusement lorsque Neil Young, qui est apparu à l’improviste, est monté sur scène et a commencé à jouer de son harmonica.

Dans la foule il y avait de nombreuses personnes déguisées en éléments de la forêt, notamment des arbres, des ours, des hiboux et des grenouilles.