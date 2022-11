Transport et environnement

Le Chili mise sur le train

Largement abandonné sous la dictature, le réseau ferroviaire chilien fait l’objet d’un plan de relance de 14 milliards CAN. Malgré les grandes distances et la densité de population relativement faible — comme au Canada —, le Chili mise sur le train pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et la congestion routière.