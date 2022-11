Visages des changements climatiques

Le laboratoire des Îles

Des épisodes de météo extrême plus nombreux. Plus dévastateurs. L’érosion des berges qui s’accélère. Des hivers sans glace. L’archipel du golfe du Saint-Laurent est aux premières loges des changements climatiques. Témoignages-chocs de Madelinots dont la vie est d’ores et déjà bouleversée.