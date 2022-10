Des employés municipaux vident la piscine Alfred-Nakache, de Toulouse, et utilisent l’eau à d’autres fins, notamment pour arroser de jeunes arbres et des fleurs.

La Ville de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, a décidé de réutiliser l’eau de l’une des plus grandes piscines d’Europe pour arroser ses espaces verts, après plusieurs épisodes de canicule. Pourrait-on faire la même chose au Québec ?

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Depuis près d’un siècle, on vidange cette piscine à la fin de l’été, sans se poser de questions. Cette année, on s’est dit : “Pourquoi ne pas récupérer l’eau ?” », a déclaré le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

Pour la rendre propre à l’arrosage, les traitements chlorés ont cessé à la fin d’août. Des camions-citernes ont vidé la piscine Alfred-Nakache de ses six millions de litres d’eau en septembre.

« Cette eau va être introduite dans un certain nombre de parcs, de jardins où on a fait des plantations récentes, notamment [pour arroser] de jeunes arbres, qui ont moins de trois ans et qui ont beaucoup souffert avec la canicule de l’été », a précisé M. Moudenc. Des fontaines ou des bassins de jardins publics seront également approvisionnés avec l’eau de cette piscine.

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’expérience de récupération de l’eau de la piscine Alfred-Nakache, de Toulouse, sera répétée l’an prochain.

« Le coût est difficile à évaluer, car cela a été fait avec du matériel appartenant déjà à la Ville par les agents de la Ville », indique la porte-parole Stéphanie Arnaud.

Quoi qu’il en soit, Toulouse a bien l’intention de recommencer l’an prochain « de façon plus organisée encore » et se penche sur la possibilité de récupérer l’eau de plus petites piscines également.

« C’est renvoyé aux égouts, tout simplement »

« À Montréal, l’eau des piscines publiques pour l’ensemble des piscines extérieures n’est pas recyclée actuellement, explique la porte-parole de la Ville, Mélanie Dallaire. Cette eau se retrouve dans le réseau des eaux usées pour des raisons d’enjeu de contamination, considérant les produits chimiques utilisés. »

« En ce moment, dans la quasi-totalité des cas, c’est renvoyé aux égouts, tout simplement », confirme Éric Hervieux, président de l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ), qui représente plus de 300 membres.

M. Hervieux souligne que le climat de Toulouse n’est pas celui de Montréal — les vidanges, ici, n’arrivent pas nécessairement à un moment propice à l’arrosage des cultures, avec l’arrivée du temps froid. Il n’est toutefois pas fermé à l’idée de recycler l’eau pour d’autres usages, tout dépend des coûts d’une telle opération.

De l’eau de piscine pour alimenter les sanitaires

Et la Ville a déjà fait un pas dans cette direction.

Pour certains projets d’envergure, comme celui du Complexe aquatique de Rosemont, l’eau rejetée est conservée et utilisée pour alimenter les installations sanitaires. Mélanie Dallaire, porte-parole de la Ville de Montréal

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une piscine extérieure, une partie de l’eau doit néanmoins être rejetée « afin de maintenir une eau de baignade de qualité », et dans le cadre des opérations de lavage des filtres.

Mais au Complexe aquatique de Rosemont, « nous avons prévu l’aménagement d’un réservoir de récupération de ces eaux plutôt que de les rejeter aux égouts, explique Mme Dallaire. Ainsi, lorsque les citoyens utilisent les toilettes du Complexe aquatique, l’eau utilisée provient des eaux de piscine, évitant du même coup de gaspiller l’eau potable ».

Et cette réalisation pourrait faire des petits. « Nous sommes à la première année d’opération, ce concept sera évalué afin de déterminer s’il sera réutilisé dans de futurs projets », dit la porte-parole.

Rébecca Pétrin, directrice générale de l’organisme Eau Secours, rappelle cependant que Montréal perd encore une grande partie de son eau par des fuites dans les canalisations. « S’ils ont une priorité à mettre de l’avant pour économiser l’eau potable, ça demeure celle-là », tranche-t-elle.

Avec l’Agence France-Presse