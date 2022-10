Des militants écologistes soutenant l’organisation Just Stop Oil ont écrasé deux gâteaux au chocolat sur la statue de cire du roi Charles III, lundi, au musée Madame Tussauds, à Londres.

Catherine Handfield La Presse

La vidéo de leur méfait a été publiée sur les réseaux sociaux. « Eilidh McFadden, 20 ans, de Glasgow, et Tom Johnson, 29 ans, un peintre décorateur de Sunderland, ont dit : la science est claire. La demande est simple : arrêter les nouveaux projets pétroliers et gaziers. C’est de la tarte (It’s a piece of cake », a écrit le groupe Just Stop Oil, sur Twitter.

Selon la police de Londres, quatre personnes ont été interpellées. Le célèbre musée londonien est resté ouvert.

Le coup d’éclat survient deux semaines avant l’ouverture de la COP 27, une conférence internationale de l’Organisation des Nations unies, qui aura lieu en Égypte. Selon les médias britanniques, le roi Charles III aurait décidé de ne pas y assister, mais d’envoyer plutôt son fils aîné, le prince William.

L’entartrage de la statue de cire du roi Charles s’inscrit dans une série d’actions perpétrées par le groupe Just Stop Oil pour dénoncer l’exploration pétrolière et gazière et exiger un moratoire sur la délivrance de permis. À la mi-octobre, deux militants de 20 et 21 ans ont notamment lancé de la soupe sur le tableau Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery.

Dimanche, en Allemagne, d’autres militants, ceux-là affiliés au groupe Last Generation, ont lancé de la purée sur le tableau Les meules, de Claude Monet.