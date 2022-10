Selon le WWF

Près de 70 % des populations d’animaux sauvages ont disparu depuis 1970

(Paris) La planète a perdu en moyenne près de 70 % de ses populations d’animaux sauvages en une cinquantaine d’années, selon l’évaluation de référence du Fonds mondial pour la nature (WWF) publiée jeudi, qui pointe le lien de plus en plus marqué entre perte de biodiversité et réchauffement climatique.