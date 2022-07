De plus en plus de Québécois envoient leur vieil ordinateur dans un centre de récupération.

Les Canadiens disent faire de plus en plus de petits gestes pour l’environnement, selon une récente enquête de Statistique Canada. Pailles, sacs de plastique, bouteilles d’eau à usage unique et déchets électroniques : le portrait s’améliore lentement, mais sûrement.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Une amélioration des comportements

La plus récente enquête de Statistique Canada sur les ménages et l’environnement semble indiquer une amélioration des comportements des consommateurs quant à l’utilisation de plastiques à usage unique et de leurs produits électroniques comme les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les téléviseurs. Il faut noter cependant que l’enquête est basée sur les résultats d’un sondage.

PHOTO GETTY IMAGES Les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les téléviseurs figurent en tête de liste des déchets électroniques au pays.

Une enquête tous les deux ans

Depuis 2007, Statistique Canada publie tous les deux ans les résultats d’une enquête sur les ménages et l’environnement. La plus récente version, réalisée en 2021, a été menée auprès de 38 000 Canadiens dans toutes les provinces, mais pas au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE En 2021, 38 % des ménages ont déclaré avoir au moins un type d’appareil électronique dont ils voulaient se départir, contrairement à 43 % en 2019.

Déchets électroniques

Les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les téléviseurs figurent en tête de liste des déchets électroniques au pays. En 2021, 38 % des ménages ont déclaré avoir au moins un type d’appareil électronique dont ils voulaient se départir, contrairement à 43 % en 2019.

Les vieux ordinateurs à la récupération

De plus en plus de Québécois envoient leur vieil ordinateur dans un centre de récupération, a constaté la plus récente enquête de Statistique Canada sur les ménages et l’environnement. Plus des deux tiers des ménages (67 %) dans la Belle Province ont donné leur vieil ordinateur à un centre de récupération en 2021, contre 53 % six ans plus tôt. Une hausse supérieure à la moyenne canadienne de 10 points de pourcentage entre 2015 et 2021.

Les cellulaires conservés plus longtemps ?

Tout indique que les Canadiens conservent plus longtemps leur téléphone cellulaire, et quand vient le temps de s’en débarrasser, ils sont de plus en plus nombreux à les remettre à un centre de récupération. Alors que 17 % des Québécois disaient en 2015 avoir des téléphones portables dont ils voulaient se défaire, cette proportion a diminué à 15 % en 2021. Pendant la même période, la proportion de ménages qui a remis ses vieux appareils à un centre de tri a grimpé de 16 points, passant de 29 % à 45 %. À signaler : 6 % des Canadiens ont dit avoir vendu ou réparé leur appareil en 2021, contre 1 % en 2011. En 2020, selon des données de la Banque mondiale, on retrouvait 85,74 téléphones mobiles par 100 habitants au pays.

Imprimantes : le Québec rattrape son retard

Entre 2015 et 2021, la proportion de Canadiens qui sont allés porter leur vieille imprimante dans un centre de récupération est passée de 60 % à 67 %. Le Québec en a profité pour rattraper son retard sur la moyenne canadienne, passant de 49 % à 67 %.

PHOTO GETTY IMAGES Entre 2015 et 2021, la proportion de Canadiens qui sont allés porter leur vieille imprimante dans un centre de récupération est passée de 60 % à 67 %.

Moins de pailles et de sacs de plastique

En 2019, 23 % des Canadiens ont dit avoir utilisé au moins une paille en plastique au cours d’une semaine typique. Cette proportion a diminué à 20 % en 2021. Au Québec, la proportion de la population disant avoir utilisé au moins une paille est passée de 17 % à 16 % entre 2019 et 2021. Une donnée qu’il faut relativiser, indique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. « Si on ne donne plus de pailles en plastique, on va donner des pailles en bambou ou en roseau. Je n’ai pas vu de plantation de bambous encore au Canada, donc elles vont venir de Chine. Elles font la moitié de la planète pour arriver ici. » De façon générale, les consommateurs se disent par ailleurs très nombreux à utiliser leurs propres sacs à l’épicerie. Au Canada, la proportion est passée de 96 % à 97 % en deux ans. Pour le Québec, 98 % des répondants ont dit en faire autant en 2021, un point de pourcentage de plus qu’en 2019.

Un portrait incomplet

Karel Ménard n’est pas particulièrement entiché des résultats de l’enquête de Statistique Canada. Ces données, selon lui, offrent un portrait incomplet de la situation. « C’est intéressant, mais c’est beaucoup plus une étude comportementale, c’est subjectif jusqu’à un certain point, ce n’est pas quantitatif. Moi, je n’utiliserais pas ces données pour mon travail. C’est trop aléatoire et ce n’est pas assez détaillé. » Cela dit, M. Ménard admet qu’il est difficile d’avoir un portrait de la situation à l’échelle canadienne. Les données sont plutôt rares en général, reconnaît-il, du moins pour comparer les provinces entre elles.