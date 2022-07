PHOTO MICHAEL PROBST, ASSOCIATED PRESS

L’ozone se forme lorsque les émissions provenant des combustibles fossiles et d’autres polluants d’origine humaine, comme les voitures, réagissent à la présence de la lumière du soleil. C’est un important gaz à effet de serre et un composant du smog urbain, qui nuit à la santé humaine et inhibe la photosynthèse des plantes.