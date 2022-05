(Longueuil) Près de 60 % des abeilles de la province sont mortes pendant l’hiver, un record jamais vu au Québec. Les apiculteurs parlent d’une situation « critique » et « inquiétante » pour eux et pour tous les producteurs qui dépendent de la pollinisation. Mercredi, ils ont demandé aux gouvernements une aide de 12 millions de dollars.

Émilie Bilodeau La Presse

Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec, a insisté sur l’importance des abeilles en agriculture, en conférence de presse. « La pollinisation, c’est important au Québec et partout dans le monde, que ce soit pour les arbres fruitiers, pour les petits fruits comme les fraises et les framboises, pour le canola, pour les courges. On a besoin des abeilles pour la pollinisation », a-t-il souligné.

« La situation en ce moment est vraiment critique », a ajouté M. Caron.

Le décès d’abeilles pendant l’hiver est une chose normale. En moyenne, les apiculteurs perdent annuellement 20 % de leur cheptel, depuis cinq ans. Mais cette année, les producteurs vivent une situation « exceptionnelle ». Certains ont perdu jusqu’à 80 % de leurs abeilles notamment à cause de la Varroa destructor, une maladie qui se propage dans les ruches.

« On parle d’un enjeu de sécurité alimentaire extrêmement important », mentionne Raphaël Vacher, président des Apiculteurs et apicultrices du Québec. « Le tiers de notre assiette, c’est le travail des pollinisateurs. Malheureusement, le gouvernement est assis sur ses lauriers. Il n’a toujours pas fait d’intervention et il n’y a toujours pas d’aide prévue. Il prend un risque important au niveau de l’alimentation des Québécois ».

M. Vacher demande un investissement, d’ici deux à trois semaines, de la part du gouvernement provincial et fédéral afin de permettre aux producteurs de sauver leur saison. L’argent permettra aux apiculteurs d’acheter de nouvelles abeilles pour rebâtir leur cheptel. Une autre partie du montant sera investie pour trouver des solutions à la Varroa destructor.