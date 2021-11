Environnement

Planète bleue, idées vertes

Quand l’eau chaude met au défi les glyphosates

N’importe quel blogue de jardinage vous le dira : éliminer les mauvaises herbes avec de l’eau chaude, ça fonctionne – et ce n’est pas nouveau. L’entreprise française Oeliatec a décidé de pousser plus loin ce remède de grand-mère en commercialisant une machine qui désherbe avec de l’eau chauffée à 120 °C. Écologique, efficace et sécuritaire, elle pourrait détrôner les glyphosates en milieux urbain et agricole.