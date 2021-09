Environnement

Planète bleue, idées vertes

Quand un seul arbre fait toute la différence

Les villes plantent des arbres dans les rues et les parcs. Des organisations en plantent dans les cours d’école et sur les terrains institutionnels. Mais vous seul pouvez en planter sur votre propre terrain. Et parfois, cette pousse, toute jeune, finira par transformer votre bout de rue, votre coin de ruelle et, pourquoi pas, tout votre quartier.