(Ottawa) Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh estime que le Canada devrait profiter du sommet sur le climat organisé par les États-Unis pour se fixer une cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 50 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

Mélanie Marquis

La Presse

En conférence de presse à Ottawa, mercredi, il a déploré le manque d’ambition des libéraux face à cet enjeu « existentiel » que constitue la lutte contre les changements climatiques, exhortant le premier ministre Justin Trudeau à en prendre acte et à agir de façon plus musclée.

« Ce que le gouvernement propose comme réduction des émissions, ce n’est pas suffisant. La science est claire : on doit couper nos émissions de moitié, de 50 % donc, des niveaux de 2005 », a martelé Jagmeet Singh.

« Oui, on a une pandémie et c’est une crise. Mais cela ne veut pas dire que les autres crises sont déjà réglées […] On doit agir pour gagner cette bataille, on doit gagner la bataille. Nos vies et la vie de notre planète en dépendent », a-t-il ajouté au micro.

Le dirigeant fait partie de la quarantaine d’invités du président américain Joe Biden au sommet international sur le climat qui se tient jeudi et vendredi. Le locataire de la Maison-Blanche profiterait de l’occasion pour annoncer une cible de réduction de 50 % des émissions pour les États-Unis, selon des médias américains.

Quant à Justin Trudeau, il doit lui aussi annoncer un nouvel objectif pour le Canada. Il la dévoilera jeudi matin. D’après ce qu’a rapporté Radio-Canada, il s’agirait d’une cible-fourchette qui irait au-delà de 40 %, mais pas plus que 45 %.

Ni le bureau du premier ministre, celui du ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, n’ont confirmé cette information. Il est prévu que le ministre Wilkinson donne une conférence de presse jeudi matin, après l’annonce officielle.

Selon nos informations, les pays invités au sommet, qui s’ouvre le Jour de la Terre, devaient arriver avec une cible de réduction minimale de 40 %. À Washington, le bureau du secrétaire d’État n’a pas voulu dire si des pressions ont été exercées sur le Canada pour qu’il revoie son objectif à la hausse.

« L’objectif principal du Sommet est d’encourager les principales économies du monde […] à renforcer l’ambition de maintenir l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius à portée de main. Ces économies représentent 80 % des émissions mondiales et 80 % du PIB mondial », a-t-on écrit à La Presse.

Parmi les dirigeants invités figurent notamment le président Xi Jinping, de la Chine, le président Emmanuel Macron, de la France, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre indien Narendra Modi, le président Vladimir Poutine, de la Russie, et le premier ministre britannique Boris Johnson.

Ce dernier a annoncé mardi que la Grande-Bretagne retrancherait 78 % de ses émissions de GES d’ici 2035 par rapport aux niveaux de 1990. « Nous voulons continuer à relever la barre en matière de lutte contre le changement climatique, et c’est pourquoi nous fixons l’objectif le plus ambitieux au monde », a-t-il affirmé.

Dans son budget déposé lundi, le gouvernement Trudeau établissait une cible à 36 % d’ici 2030, un but dont l’atteinte passe par des investissements de 17,6 milliards de dollars. Il était cependant précisé dans le budget qu’une nouvelle cible serait mise de l’avant de façon imminente.