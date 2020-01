La Tanzanie va relocaliser 36 lions après des attaques contre humains et bétail

(Dar es Salaam) La Tanzanie va relocaliser un groupe de 36 lions présents aux alentours du parc national du Serengeti (nord), après plusieurs attaques menées contre des humains et du bétail par les félins, dont l’habitat est de plus en plus affecté par les activités humaines, a annoncé samedi un responsable environnemental.