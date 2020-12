Urgence-Environnement est sur les lieux de l’incendie qui perdure depuis plusieurs jours dans un centre de tri de Laval, afin d’analyser la qualité de l’air.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Le 26 décembre dernier, en matinée, un feu s’est déclaré dans les matières résiduelles récupérées du centre de tri de la rue Saulnier à Laval. Une dizaine de pompiers sont encore présents en permanence sur place, afin de contrôler l’incendie. L’incendie pourrait durer encore plusieurs jours.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Lundi, Urgence-Environnement a annoncé être sur les lieux. Le laboratoire mobile TAGA, permettra d’analyser les gaz atmosphériques. Ce laboratoire est notamment utilisé pour caractériser les contaminants présents dans l’air ambiant, calculer leur concentration et déterminer l’étendue de la zone touchée.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suit la situation de près et s’assure que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l’environnement sont prises.