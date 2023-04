Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, donne officiellement l’ordre à tous les centres de services scolaires d’interdire l’aménagement de salles destinées à la prière dans les classes. Dans sa directive, adoptée par le conseil des ministres mercredi, le ministre affirme « qu’aucun lieu » d’une école ne devra être utilisé pour prier.

« Afin de préserver le caractère laïque de l’école publique, j’émets donc aujourd’hui une directive concernant les pratiques religieuses dans nos écoles, nos centres de formation professionnelle et nos centres d’éducation des adultes publics. Les écoles sont des lieux d’apprentissage et non des lieux de culte », confirme en effet M. Drainville, dans une déclaration émise en fin de journée.

Très clairement, Québec ordonne aux centres de service et aux autres établissements de s’assurer « qu’aucun lieu n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses telles que des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires ».

Début avril, Cogeco Nouvelles avait d’abord rapporté que des écoles secondaires de Laval, entre autres, avaient aménagé des salles de recueillement dans des classes, alors que des groupes d’élèves priaient dans des lieux inappropriés, comme dans les cages d’escalier ou dans le stationnement. Le ministre Drainville les avait alors d’abord invités à prier en silence, promettant d’interdire ce genre d’aménagement.

Puis, le 98,5 FM avait également cité le témoignage d’un employé de l’École d’éducation internationale qui affirmait qu’un enseignant se serait improvisé imam et que des filles auraient été refusées à l’entrée du local.

Au cours des jours qui ont suivi, plusieurs débats ont eu lieu au Salon bleu. Les parlementaires ont notamment adopté une motion proposée par les péquistes. Le texte de cette motion stipulait notamment que « la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d’une école publique va à l’encontre du principe de laïcité ». Québec solidaire (QS) a ensuite précisé qu’il était ouvert à une salle de « méditation » ouverte aux élèves de toutes les confessions religieuses et à ceux qui n’en ont pas.

« Incomptabile » avec la neutralité religieuse

La directive de M. Drainville fait notamment mention que « l’aménagement de lieux utilisés à des fins de pratiques religieuses dans une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes publics est incompatible avec le principe de la neutralité religieuse de l’État ».

« Selon le principe de liberté de conscience, un élève a le droit d’être protégé de toute pression directe ou indirecte visant à l’exposer ou à l’influencer de manière à ce qu’il se conforme à une pratique religieuse », y affirme aussi le ministre, en rappelant qu’un représentant de l’État « ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, favoriser une ou plusieurs religions, par exemple en supervisant ou en endossant autrement l’organisation de pratiques religieuses ».

Ultimement, « l’aménagement de lieux utilisés à des fins de pratique religieuse est de nature à avoir un impact sur le bon fonctionnement des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes », note M. Drainville.

Si cette directive n’est pas respectée, alors il reviendra à la direction générale du centre de services scolaire de prendre « les moyens nécessaires pour que les correctifs appropriés soient apportés par les directions d’établissement », conclut le ministre de l’Éducation.

Au-delà du réseau scolaire, Québec « n’a pas l’intention » d’interdire les salles de recueillement où des étudiants font des prières dans les cégeps et les universités, avait indiqué le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Avec Hugo Pilon-Larose, La Presse