Lancée en 2015, l’École des Grands offre des séances d’aide aux devoirs gratuites pour de jeunes élèves du primaire issus de milieux défavorisés au Québec. Tous les samedis, petit déjeuner et transports inclus, des mentors collégiens les accompagnent dans leur cheminement académique. C’est avec fierté qu’une cinquantaine d’enfants de l’école primaire Saint-Bernardin dans Saint-Michel ont recueilli samedi un diplôme, à l’honneur de leur persévérance scolaire à la mi-année.

La cérémonie, tenue au Collège de Rosemont à Montréal, a ressemblé plusieurs mentors, parents, des coordonnateurs, et une cinquantaine de jeunes élèves fièrement diplômés. Des certificats leur ont été remis pour souligner leur engagement et leur réussite scolaire, avant de quitter pour les vacances de Noël.

« Ce sont tous des enfants qui ont besoin d’accompagnement aux devoirs, et ici ils ne sont pas stigmatisés, souligne Julie Langlois, mère d’une fillette, à la remise des diplômes. Cette remise de prix les rend fières. Ça les aide pour la persévérance et l’amélioration. »

De jeunes élèves du primaire sont jumelés avec des collégiens bénévoles qui les accompagnent dans leur apprentissage du français, des mathématiques et des sciences. Ils se retrouvent une fois par semaine dans une classe d’un cégep partenaire pour compléter les devoirs et réaliser des activités de laboratoire.

« En tant que mère monoparentale, parfois on manque de temps les soirs de semaine pour faire les devoirs », confie Julie Langlois.

Patricia Santiago, mère d’une élève en deuxième année, reconnaît aussi les bénéfices qu’apporte le programme. « Je ne maîtrise pas bien le français, alors c’est bien que quelqu’un l’aide à prononcer correctement les sons et les voyelles. Ainsi, je ne ressens pas de pression à lui enseigner », lance-t-elle.

Donner au suivant

La mission principale de l’École des Grands est de contribuer à l’égalité des chances par l’accompagnement et le support auprès des jeunes élèves plus vulnérables.

« La communauté, la famille et l’école peuvent générer des facteurs de risques auprès d’un élève, mais peuvent aussi générer des facteurs de protection. Si on met des facteurs de protection autour de cet élève, il développe la résilience académique et la réussite éducative », explique Alisha Wissanji, fondatrice de l’École des Grands.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Alisha Wissanji, fondatrice de l’École des Grands, remet les diplômes aux jeunes élèves de l’école Saint-Bernardin dans Saint-Michel.

Les écoles primaires sont sélectionnées en fonction de leur indice de milieux sociaux économique (IMSE), calculée par le ministère de l’Éducation selon la sous-scolarisation de la mère et l’inactivité des parents, deux facteurs non négligeables quant au décrochage scolaire des jeunes.

Les élèves éligibles au programme proviennent des écoles primaires les plus défavorisées du Québec. Les jeunes sont choisis par les professeurs de leur établissement scolaire, qui ciblent ceux qui projettent un désintérêt et de la difficulté académique.

Des mentors aux études collégiales, formés pour soutenir ces jeunes élèves dans leur processus académique, tentent ainsi de « bâtir un lien de confiance » pour les accompagner, explique Étienne Dauphin, chargé du projet au Collège de Rosemont, où il y enseigne également les mathématiques.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Étienne Dauphin, enseignant en mathématiques au Collège de Rosemont et chargé de projet de l’École des Grands au Collège de Rosemont

Ils deviennent un exemple positif pour les jeunes enfants et un exemple de réussite scolaire. Étienne Dauphin

Mia Santerre, étudiante en intervention psychosociale et mentore depuis plus d’un an dans le cadre du programme, suit une jeune fille depuis déjà plusieurs mois. « Avant, ça prenait presque toute l’activité faire un devoir. Aujourd’hui, elle s’est assise à mes côtés et elle a fait son devoir d’anglais sans me poser de question », souligne la cégépienne. « Juste le fait d’être assis à leurs côtés, ça les rassure beaucoup », ajoute-t-elle.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Mia Santerre, étudiante en intervention psychosociale et mentore pour l’École des Grands.

Exactement 13,5 % des élèves du secondaire ont quitté les bancs d’école avant d’obtenir leur diplôme, dans l’année scolaire 2019-2020, indique le ministère de l’Éducation. À cette même période, le taux de sorties sans diplôme des élèves issus de milieux défavorisés s’élevait à 19,7 %.

On travaille avec les écoles les plus défavorisées du Québec. On a souvent des parents qui ont trois emplois, dont le quart de soir. Ils ne peuvent pas aider les enfants à la maison avec leurs devoirs. C’est là qu’on vient donner un petit coup de main. Alisha Wissanji

C’est d’ailleurs après avoir elle-même fait de l’aide aux devoirs pendant plusieurs années auprès de jeunes réfugiés afghans à Granby qu’elle s’est développé une vocation pour la réussite académique de tous.

L’École des Grands, qui suit de près le taux de réussite de leurs participants, observe une nette amélioration académique chez leurs jeunes élèves, en comparaison avec les autres camarades de classe, note Alisha Wissanji. Selon plusieurs études menées par l’équipe, le programme est tout aussi bénéfique pour les mentors collégiens qui développent davantage de motivation et de compétences au niveau académique, ajoute-t-elle.

Cet automne, le programme a été offert dans six cégeps à Montréal, Laval, Mont-Laurier et Trois-Rivières, pour des élèves répartis dans 11 écoles primaires du Québec. Ils étaient plus de 400 collégiens et élèves à avoir bénéficié du projet cette session-ci.

Chapeauté par la Fondation W, créée par Alisha Wissanji, l’École des Grands relève financièrement de dons de la communauté et de fonds corporatifs. Le programme prendra d’ailleurs de l’ampleur dans la prochaine année, tandis que deux centres et trois écoles primaires supplémentaires s’ajouteront en février. Quelque six régions administratives du Québec seront desservies dès septembre 2023.