Après un confinement de près de quatre heures, vendredi, les étudiants et le personnel du Collège Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, peuvent quitter leur local. La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) indique à 17 h 45 que « les lieux et les personnes ont été sécurisés, qu’aucun acte criminel n’a été commis au Collège Lionel-Groulx au cours des dernières heures » et qu’il n’y a « aucun blessé et aucune arrestation ».

Un appel a été fait plus tôt vers 13 h 35 à la Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) signalant la présence « d’un individu possiblement armé » près du Collège Lionel-Grouxl, ont indiqué les autorités.

À la demande de la police, le cégep s’est confiné. Une alerte de tireur actif potentiel a été envoyée aux élèves et aux membres du personnel peu après 14 h, a confirmé l’établissement à La Presse.

« Toutes les personnes présentes au Collège doivent se confiner à l’intérieur de leur local jusqu’à nouvel ordre. Si vous êtes sur les terrains à l’extérieur du Collège, vous devez quitter immédiatement », indique l’alerte.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

Zachary Frappier, étudiant au Collège Lionel-Groulx a réussi à évacuer le cégep après l’alerte et s’est immédiatement réfugié dans la Bibliothèque de Sainte-Thérèse avec ses amis pour se garder au chaud. « Au début, on était tous inquiets parce qu’on ne savait pas ce qui se passait vraiment. Au fur et à mesure que l’on comprenait qu’il y avait moins de risque, le stress descendait », a-t-il admis.

Quand La Presse a approché le jeune homme, il attendait son frère, enfermé dans le cégep, depuis plus de trois heures. « Il va bien. Il est avec un autre de ses amis [dans un local]. Ils ont mis des bureaux devant pour être certains », a-t-il souligné.

Une vidéo a circulé montrant un homme potentiellement équipé de ce qui peut avoir l’air d’une arme longue près du collège. Un policier sur place a été en mesure de confirmer à La Presse que son service avait également reçu la vidéo.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En mêlée de presse, la RIPTB a indiqué qu’elle avait reçu un appel vers 17 h concernant un individu « aux allures suspectes » qui circulait dans le secteur du Collège Lionel-Groulx.

« Les premières informations qui nous sont parvenues étaient à l’effet qu’il pouvait possiblement être armé. Vous comprendrez que, dans les circonstances, aucune chance n’a été prise », a réagi l’inspecteur-chef Luc Larocque.

La police recherche toujours l’individu sur la vidéo. « Je tiens à préciser qu’on a aucune information que le suspect serait entré dans le collège », a souligné M. Larocque.

Quelques dizaines d’étudiants, parents et de professeurs étaient agglutinés devant le collège vers 14 h 30, a constaté La Presse sur place. En début de soirée, plus d’une centaine de personnes étaient toujours barricadées à l’intérieur du cégep. Un groupe d’une quinzaine de personnes âgées qui faisaient de l’aquaforme a également été confiné.

Une dizaine de véhicules de polices et des ambulances ont été déployés autour de l’établissement. En après-midi, plusieurs agents lourdement armés ont commencé à inspecter le périmètre du cégep avec des fusils d’assaut. Un policier a également été aperçu à l’intérieur de l’établissement, afin de sécuriser les lieux.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE 1 /3





« Ce n’est pas une pratique »

La situation est demeurée calme dans le cégep deux heures après le début du confinement, selon Rémi Tremblay, un étudiant de 18 ans toujours enfermé dans son cours d’art visuel avec 16 autres élèves.

« Ça se déroule très bien, c’est calme et notre prof a gardé son sang-froid », a-t-il indiqué dans un message texte envoyé à La Presse à 15 h 45.

Un code blanc avait été lancé à l’interphone en début d’après-midi donnant l’ordre aux élèves et aux enseignants de se confiner ou d’évacuer le bâtiment aux sorties de secours à proximité.

Sandra, une mère, a reçu un message de sa fille vers 13 h 50. « Elle disait « Maman, il y a un code blanc, on est confiné et c’est pas une pratique » ». Une vingtaine d’élèves sont cachés dans la salle de classe de sa fille, affirme-t-elle.

Un code blanc est déclenché lorsqu’un individu démontre un comportement agressif, menaçant ou violent qui pourrait entraîner des risques pour sa propre sécurité ou celle des autres.

« Ma sœur est confinée dans un bureau en silence. Ils doivent se mettre en sécurité et rester dans le noir. Nous on a réussi à sortir », a raconté Sabrina Dufresne, 17 ans, à l’extérieur du cégep. Plusieurs élèves et enseignants ont évacué l’établissement après la première alerte.

Selon le président du syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx, Denis Paquin, « les cégeps ne sont pas prêts à faire face à ce genre de situations malheureusement ».

Cette semaine, la direction du collège aurait informé son personnel qu’un plan d’intervention d’urgence serait mis à jour après que des évènements distincts aient forcé le confinement de deux cégeps, vendredi dernier. « Les formations que les enseignants ont reçues commencent à dater un peu », a déploré M. Paquin.