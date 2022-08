Le Collège de Maisonneuve se dissocie d’un texte paru dans l’agenda scolaire de cette année et intitulé « Abolir la police : comment ça marche ? », au moment où le Québec connaît une recrudescence des crimes par armes à feu.

Vincent Larin La Presse

Dans un communiqué diffusé mercredi, le Collège précise qu’il « n’est pas impliqué dans la production de cet agenda » et qu’il n’est pas non plus « consulté et n’a pas de droit de regard sur son contenu ».

Il revient plutôt à la Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve (SOGÉÉCOM), l’association étudiante du cégep, de décider du contenu de cet agenda distribué à tous les élèves à la rentrée.

Le Collège de Maisonneuve rappelle aussi qu’il n’approuve pas la publication du texte sur le corps policier, « [puisqu’il] contribue lui-même par son programme en Techniques policières à former des policiers ».

« La police est inefficace »

« Ce n’est pas seulement que la police est inefficace. Dans nos communautés, les forces policières sont la plupart du temps carrément nocives. L’histoire de la police – en Amérique du Nord et ailleurs – est une histoire de violence contre les personnes marginalisées », stipule, entre autres, le texte paru dans l’agenda étudiant.

Ses auteurs y appellent à une redistribution des sommes accordées aux forces policières vers « des structures communautaires basées sur la sécurité, le soutien et la prévention ».

« Le “travail” des forces policières consiste surtout en des contrôles routiers inutiles, l’arrestation des consommateurs de drogues non violents [sic], le harcèlement des personnes noires et racisées, et la gestion superflue de délits mineurs », peut-on également y lire.

Depuis 20 ans

De son côté, la SOGÉÉCOM répond avoir été surprise de la sortie du Collège puisque des textes remettant en question le rôle de la police – dont certains signés par le Comité opposé à la brutalité policière (COBP) – sont publiés dans l’agenda scolaire depuis plus de 20 ans.

« On publie des textes politiques variés qui s’inscrivent dans les mandats adoptés en Assemblée générale et on a notamment des mandats d’opposition à la brutalité policière », explique la déléguée à la coordination du conseil exécutif de la SOGÉÉCOM, Julie Briand.

Quant au choix de publier ce texte dans le contexte actuel de violence armée à Montréal, la déléguée affirme que le moment ne pourrait être mieux choisi pour remettre en question l’approche des autorités. « On trouve même que c’est une bonne idée parce que ce texte parle d’un changement institutionnel visant à améliorer le vivre ensemble, dit Julie Briand. Ça s’inscrit dans un débat sain : comment régler ce problème-là [de la violence armée] ? »

La SOGÉÉCOM n’entend pas retirer le texte en question de l’agenda scolaire. « On pense que c’est important de préserver la liberté d’expression quant aux questions sur la police », précise Julie Briand.