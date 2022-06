Les titulaires d’un baccalauréat auront accès cet automne à deux nouvelles maîtrises permettant d’accéder au brevet d’enseignement, des formations destinées à des gens qui sont déjà embauchés dans des écoles en raison de la pénurie.

Marie-Eve Morasse La Presse

L’Université TÉLUQ et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) permettront aux étudiants de poursuivre leurs études à distance pour obtenir soit une maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, ou une maîtrise en enseignement au secondaire, concentrations mathématiques et français.

Ces formations s’adressent à des gens qui sont déjà à l’emploi d’écoles, mais qui ne possèdent pas de brevet d’enseignement. Elles ont été développées avec le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, à Montréal.

Le nombre d’enseignants non qualifiés ne cesse d’augmenter dans les écoles de la province. Selon le ministère de l’Éducation, 3757 enseignants étaient non légalement qualifiés en 2020-2021, trois fois plus que cinq ans auparavant.

Une maîtrise qualifiante pour devenir enseignant existe déjà à l’Université de Montréal. Or, l’accès y est fortement contingenté. L’automne dernier, pour 942 demandes, seuls 275 étudiants avaient été admis.