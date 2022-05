Plan du mouvement l’École ensemble

Un coup de barre pour mettre fin au « marché scolaire »

(Montréal) Le système d’éducation québécois est « inefficace et inéquitable » et pour le réformer, le mouvement l’École ensemble propose de mettre fin au financement des écoles privées, que tous les élèves de la province fréquentent leur école de quartier et aient accès à des programmes particuliers.