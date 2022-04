Sandrine Desforges doit se pincer pour y croire : elle figure parmi les lauréats de la prestigieuse bourse McCall MacBain à l’Université McGill, destinée à des étudiants d’exception à travers le pays.

Léa Carrier La Presse

Sur près de 700 candidatures, l’Université McGill a retenu 20 boursiers, dont les noms ont été dévoilés mercredi. Originaire de Saint-Jérôme, Sandrine Desforges en fait partie. Deux semaines après avoir appris l’heureuse nouvelle, l’annonce lui parait toujours aussi surréelle.

« Quand je l’ai appris, j’étais sans mot. J’avais de la misère à le réaliser. Le premier sentiment que j’ai eu, c’est de la reconnaissance. Je suis très privilégiée », raconte-t-elle, encore émue.

Les titulaires de la bourse, qui proviennent de 17 universités aux quatre coins du pays, entreprendront une maîtrise ou un programme professionnel entièrement financé à McGill en septembre prochain.

Étudiante en psychologie et en sociologie à l’Université de Montréal, Sandrine Desforges s’est distinguée par son implication sur le campus et au sein de sa communauté. Surtout, elle cochait toutes les cases du profil recherché : un sens du leadership et du devoir civique, un dossier académique impeccable, et une volonté d’agir et de contribuer à la société.

Un autre Québécois, Sage Duquette, qui étudie en sciences politiques à l’Université Concordia, s’est aussi démarqué pendant le processus de sélection.

Un don de 200 millions

Il s’agit de la deuxième cohorte de la bourse McCall MacBain. Le programme a été lancé en 2019 grâce au don record de 200 millions de dollars – le plus grand don jamais fait à une université canadienne – versé par l’homme d’affaires et sa conjointe John et Marcy McCall MacBain.

La bourse couvre les droits de scolarité, mais aussi une allocation de 2000 $ par mois durant l’année scolaire, et une subvention pour déménager à Montréal. Les lauréats profiteront aussi d’un programme de perfectionnement axé sur le leadership et de l’accompagnement par des mentors renommés, qui n’ont pas encore été dévoilés.

« D’avoir accès à des mentors, c’est l’expérience d’une vie, c’est un énorme privilège », se réjouit Sandrine Desforges. C’est cet aspect qui l’a convaincu de tenter sa chance. L’aide financière aussi, sans quoi elle n’aurait pas eu accès à son programme de rêve : la maîtrise en politiques publiques à McGill.

« C’est primordial qu’en tant que société, on donne les outils à la relève pour se développer au maximum, parce qu’au final, la relève va redonner à la société », souligne celle qui a milité pendant trois ans pour l’accessibilité aux études au sein de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal.

En plus des 20 boursiers McCall MacBain, 54 bourses d’admission de 5000 $ ou de 10 000 $ ont été offertes à des candidats prometteurs. En 2023, le programme, qui n’est actuellement ouvert qu’aux candidats canadiens, sera élargi aux étudiants internationaux.