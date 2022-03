Environ 2000 étudiants prennent la rue mardi à Montréal pour réclamer la gratuité scolaire, 10 ans jour pour jour après la manifestation historique du printemps érable.

Léa Carrier La Presse

Les étudiants ont ressorti le carré rouge, symbole de la grève étudiante de 2012, à l’occasion de la manifestation, qui a débuté à 13 h à la Place du Canada. « Dix ans plus tard, même histoire », « TropPauvre pour l’école », « Si un brocoli coûte 5 $, imagine mon éducation », pouvait-on lire sur les pancartes.

Plus de 82 000 étudiants de cégeps et d’universités sont en grève mardi à travers la province pour revendiquer l’éducation gratuite, du primaire à l’université. « La gratuité scolaire est encore un combat. On paye encore trop cher pour nos études et avec l’inflation, l’endettement des étudiants est d’autant plus important », lance Frédéric Beaulieu-Demers, étudiant au collège Ahuntsic.

La date n’a pas été choisie au hasard : le 22 mars 2012, plus de 100 000 personnes descendaient dans les rues de Montréal pour s’opposer à la hausse des droits de scolarité – l’un des plus grands rassemblements du printemps érable. Dix ans plus tard, les étudiants veulent remettre la gratuité scolaire à l’ordre du jour.

Depuis 2012, la facture étudiante continue de grimper, malgré l’indexation des droits de scolarité en fonction du revenu disponible des ménages par habitant. En 2020, l’indice a bondi de 8,2 %, ce qui se traduirait par une hausse des droits de scolarité de 223 $ pour un étudiant à temps plein en 2022-2023, selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

Ces dernières années, l’augmentation annuelle moyenne du revenu des ménages tournait autour de 2,6 %. Aujourd’hui, les étudiants québécois paient en moyenne 3761 $ par année de droits de scolarité et autres frais pour leurs études, soit 875 $ de plus qu’il y a 10 ans, selon des données du ministère de l’Enseignement supérieur et de Statistique Canada colligées par La Presse. En tenant compte de l’impact de la baisse des crédits d’impôt, la hausse est plutôt de 1020 $ au lieu de 875 $.

La protestation se poursuit jeudi soir au parc Émilie-Gamelin, à Montréal, un clin d’œil à 2012 et ses manifestations nocturnes. En plus de la gratuité scolaire, des associations étudiantes tiendront des journées de grève toute la semaine pour la rémunération des stages et la lutte pour la justice climatique.