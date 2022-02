Affaire Lieutenant-Duval

La crise à l’Université d’Ottawa vue de l’intérieur

Il y a un an et demi, 34 professeurs de l’Université d’Ottawa étaient plongés dans la tourmente après s’être portés à la défense de la chargée de cours Verushka Lieutenant-Duval. Dans Libertés malmenées, qui paraît mercredi, le groupe raconte la crise vue de l’intérieur. Et met en garde le milieu universitaire.