La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, ne s’explique pas que des syndicats lui reprochent d’être « invisible » pour le milieu de l’éducation postsecondaire. Il est possible d’être présent sans multiplier les conférences de presse, dit la ministre.

Marie-Eve Morasse La Presse

Jeudi, les syndicats des cégeps affiliés à la CSQ ont dénoncé à La Presse l’absence de la ministre et son « manque de leadership » depuis le début de la pandémie.

La ministre Danielle McCann dit être « pratiquement tombée en bas de [sa] chaise » en prenant connaissance des doléances des enseignants, des professionnels et des employés de soutien.

Qu’est-ce qui est le plus important ? Être visible, ou que ça fonctionne bien sur les campus ? Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur

Les syndicats ont les réponses à leurs questions et il y a avec eux des « canaux de communication très ouverts », assure la ministre Danielle McCann.

À plusieurs reprises dans les derniers mois, la Fédération étudiante collégiale a elle aussi déploré l’absence sur la place publique de la ministre. À cet égard, Mme McCann relève que son ministère a privilégié la diffusion de vidéos sur le web pour informer les étudiants, comme le lui ont demandé leurs fédérations.

« Je comprends qu’ils souhaiteraient une conférence de presse, mais il y a tellement de sujets à une conférence de presse qu’il y a une limite à ce qu’on peut faire », dit la ministre.

À l’heure actuelle, « ça va bien dans les cégeps, dans les universités, les collèges », poursuit la ministre. « Je ne dis pas que c’est parfait, mais on a fait un gros travail avec les partenaires pour que les étudiants et le personnel entrent sur les campus », dit Mme McCann. Une rentrée en présence était le souhait d’une « très grande majorité » d’étudiants, poursuit-elle.

McCann garde le cap

Actuellement, le taux d’absentéisme dans les cégeps et les universités n’est pas plus élevé qu’en temps prépandémie, observe également la ministre de l’Enseignement supérieur.

Dans les prochains mois, le plan de la réussite demeure « au cœur » de la mission de Danielle McCann, tout comme le plan en santé mentale mis sur pied en raison de la pandémie.

La ministre cite également les bourses « Perspective », qui permettront dès l’automne prochain à des étudiants qui choisissent des domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre d’obtenir une somme pouvant aller jusqu’à 1500 $ par session collégiale et 2500 $ par session universitaire à temps plein.