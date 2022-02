(Québec) La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a confirmé mardi qu’elle mettait fin au projet d’agrandissement du collège Dawson, à Montréal.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Le gouvernement Legault avait pourtant défendu ces derniers mois ce projet du cégep anglophone du centre-ville, dont le coût a été évalué à 100 millions. Le projet d’agrandissement avait également été retenu par Québec pour être inclus dans les chantiers d’infrastructures à réaliser de façon accélérée.

Dans une brève mêlée de presse à l’Assemblée nationale, Mme McCann a affirmé qu’elle travaillerait avec la direction du collège Dawson pour trouver des « alternatives ».

« On va les accompagner, on va faire une bonne évaluation et on va les aider. On va surement pouvoir explorer des alternatives […], notamment la location [de locaux] pour vraiment donner de l’oxygène, donner de l’espace », a-t-elle dit.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a régulièrement été talonné par le Parti québécois au sujet de ce projet d’agrandissement. « Le gouvernement Legault finance notre propre assimilation avec des fonds publics, alors que la situation [linguistique)] est déjà problématique », a déjà dénoncé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Par le passé, le gouvernement et le cégep ont défendu que l’agrandissement servirait à accommoder la clientèle actuelle qui manque d’espace plutôt que d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants. Québec prévoit également dans sa réforme de la loi 101 de limiter la croissance de la population étudiante des cégeps anglophones dans la province.

avec La Presse Canadienne