PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Louis-Félix Lefrançois, par contre, n’est pas pressé de renouer avec l’enseignement « en présentiel ». « J’aime mieux en ligne », dit cet élève de première secondaire. « C’est mieux, les cours finissent plus tôt, et on a plus de travail en équipe », fait-il valoir. Côtoyer ses amis lui manque « un peu », admet-il. « Mais de toute façon, j’ai été confiné. »