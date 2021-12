(Québec) Le premier ministre François Legault soutient que la commission scolaire Western Quebec n’aurait tout simplement pas dû embaucher Fatemeh Anvari, une enseignante voilée qui a finalement été retirée de sa classe d’une école de Chelsea en application de la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Tommy Chouinard La Presse

« Quand on adopte une loi, il faut la faire respecter. Donc, la commission scolaire n’aurait pas dû embaucher cette personne-là », a affirmé M. Legault lors d’une conférence de presse visant à dresser le bilan de la session parlementaire, qui prend fin vendredi.

L’enseignante faisait de la suppléance dans une classe de troisième année de l’école primaire anglophone de Chelsea depuis environ un mois. Les parents ont appris son départ vendredi dernier. Le président par intérim de la Commission scolaire Western Québec, Wayne Daly, a confirmé que c’est en raison de la Loi sur la laïcité de l’État que l’enseignante a dû être retirée de la classe.

Cette loi interdit aux enseignants — tout comme à d’autres agents de l’État en position d’autorité (policiers, agents correctionnels, avocats et juges) — le port de signes religieux durant leur prestation de travail. Elle s’applique tant aux centres de services scolaires qu’aux commissions scolaires anglophones, qui la contestent devant les tribunaux.

« Je vis bien avec le choix qu’on a fait, le choix de la laïcité », a affirmé François Legault. « On a adopté en bonne et due forme, démocratiquement, la loi 21. » Cette loi a été adoptée sous le bâillon en juin 2019. Les députés de la CAQ et du Parti québécois l’ont appuyée ; ceux du Parti libéral et de Québec solidaire ont voté contre.

L’enseignante Fatemeh Anvari est toujours à l’école Chelsea Elementary School en Outaouais, mais elle a été affectée à d’autres tâches qui n’interfèrent pas avec l’application de la loi 21. Elle y travaillera notamment sur « l’inclusion », selon la commission scolaire.