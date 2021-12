Les trois centrales syndicales impliquées dans le conflit de travail dans les CPE, ainsi que les trois partis d’opposition et des regroupements de parents et de travailleuses non syndiquées, demandent une plus grande reconnaissance de tous les travailleurs du milieu de la petite enfance.

Alice Girard-Bossé La Presse

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« Avec ce qu’on a sur la table, on a vraiment besoin d’une intervention, de quelque chose de rapide », a déclaré la représentante de la FSSS-CSN, Stéphanie Vachon, en conférence de presse à Montréal.

La pomme de discorde concerne le salaire des membres du personnel de soutien, notamment à l’administration, les cuisines ou l’entretien, que les syndicats considèrent comme « sous-payés par rapport à leurs collègues » dans les réseaux scolaires et de la santé, comme l’a souligné la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

« Il nous faut reconnaître tous les types d’emploi. Il faut conserver l’immense richesse des CPE qu’on a au Québec », a déclaré Sylvie Nelson, vice-présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ).

Selon l’offre de Québec, les éducatrices toucheraient de 21,38 $ à 28,31 $ l’heure au 10e échelon. Le gouvernement propose d’ajouter deux autres échelons à l’échelle, qui en compte présentement 10, pour porter le salaire horaire à 30,03 $ au 12e échelon.

Pour les autres travailleuses, la FIPEQ affirme que les employés de soutien des CPE affichent un retard de 20 à 35 % par rapport à leurs pairs du secteur public, selon le titre d’emploi.

Ces travailleurs sont « très loin du 30 $ de l’heure », a soutenu Mme Vachon. « Reconnaissez que nous avons différentes travailleuses dans nos milieux qui nécessitent un rattrapage également », a-t-elle demandé au premier ministre François Legault.

Négocier jours et nuits

Mme Grenon a de son côté plaidé qu’« il est possible pour le gouvernement et pour le personnel en CPE de sortir la tête haute de ce conflit ».

Pour l’instant, seules les travailleuses affiliées à la CSN sont en grève générale illimitée, mais elles pourraient être suivies par leurs consœurs des autres syndicats si aucune entente n’est conclue avant jeudi.

« Nous sommes prêts à négocier jours, soirs et nuits […], ce qu’on veut c’est un règlement », a ajouté la vice-présidente de la FTQ, Sylvie Nelson. Il ne reste au gouvernement, selon elle, « qu’un petit tour de roue à faire » pour apaiser les syndicats.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, avait affirmé vendredi avoir « rejoint les objectifs et les priorités » des syndicats en ayant bonifié son offre.

Les partis d’opposition se prononcent

« Il y a présentement une crise des places en service de garde. Au premier titre, les éducatrices et les intervenantes sont des travailleuses essentielles. En ce sens là, François Legault fait […] tout contre la valorisation de la profession », a déclaré Marc Tanguay, porte-parole du Parti libéral en matière de Famille.

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, a ensuite demandé à François Legault de s’impliquer. « Vous avez promis que chaque enfant aurait une place en service de garde. Vous aviez promis que vous alliez compléter ce réseau-là, mais avec ce qui est sur la table en ce moment, vous êtes en train de briser cette promesse. »

Les travailleuses se battent pour « l’avenir de nos services de garde éducatifs et l’avenir de nos CPE, a renchéri Véronique Hivon, porte-parole du Parti québécois en matière de Famille. C’est l’avenir de la conciliation travail-famille, c’est la lutte pour la présence des femmes sur le marché du travail. C’est le développement du Québec au complet qui est en jeu, parce que sans la force féminine sur le marché du travail et les services de qualité, on va reculer collectivement. »