(Montréal) Plusieurs centres de la petite enfance (CPE) du Québec seront touchés mardi et mercredi par une grève des travailleuses syndiquées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

La Presse Canadienne

Cette grève tournante affectera mardi Montréal et Laval de même que les régions de Lanaudière, de la Montérégie et de l’Estrie et le lendemain, les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi.

Des manifestations de la CSQ sont prévues mardi matin à Montréal, au parc des Faubourgs situé à l’angle des rues Ontario Est et De Lorimier, et à Sherbrooke face au 2424 de la rue King Ouest.

Déjà, des syndiquées de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, ont annoncé une deuxième et une troisième journée de grève, les 14 et 15 octobre.

Pour leur part, des travailleuses de services de garde du Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, doivent tenir deux premiers jours de grève les 18 et 19 octobre.