Les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN ont annoncé jeudi le déclenchement d'une grève de 10 jours, dont la première journée se tiendra le 24 septembre.

Florence Morin-Martel La Presse

« C’est à 97 % que nos membres ont adopté le mandat de grève. Il s’agit pour nous d’un message extrêmement fort envoyé au gouvernement ; vos offres déposées en juillet sont insuffisantes et si vous souhaitez en arriver à une entente, vous devrez revenir à la table avec une proposition sérieuse », a indiqué Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS – CSN), dans un communiqué.

Le premier jour de grève se tiendra le 24 septembre et touchera 700 CPE. Les neuf autres jours de grève seront décrétés au moment opportun, a précisé le communiqué. « Par respect pour les parents, qui sont très nombreux à nous appuyer, nous nous engageons à les informer à l’avance afin de leur permettre de trouver des solutions de rechange », a indiqué Stéphanie Vachon.

Des solutions concrètes sont demandées pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque de personnel font partie des demandes des travailleurs et travailleuses des CPE. Ces derniers demandent une augmentation salariale de tous les titres d’emplois et non seulement celle de 12 % offerte par le gouvernement pour les éducatrices qualifiées.