Annoncée il y a une semaine, la grève des membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) débute mercredi à minuit et se termine à 11 h 59.

(Montréal) Le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) suspend tous les cours prévus le mercredi 19 mai, en raison de la grève des professionnels de l’éducation affiliés à la CSQ.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Cette décision concerne les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Les services de garde seront également fermés.

Dans un courriel envoyé aux parents, on explique que « dans un but d’assurer la sécurité des élèves et de respecter les mesures sanitaires en vigueur », les cours seront suspendus pour la journée.

On ajoute que « les enseignants fourniront aux élèves des activités d’apprentissage individuelles à effectuer durant cette journée », sauf pour les écoles où une journée pédagogique était prévue.

Annoncée il y a une semaine, la grève des membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) débute mercredi à minuit et se termine à 11 h 59. Certains centres de services scolaires, notamment celui des Grandes-Seigneuries, en Montérégie, ont en conséquence suspendu les cours pour l’avant-midi seulement.

Les 10 000 professionnelles et professionnels de l’éducation affiliés à la FPPE-CSQ dénoncent l’impasse des négociations avec Québec. Ils réclament de meilleures conditions de travail, mais aussi de meilleurs services auprès des élèves en difficulté ou qui ont des besoins spécialisés.