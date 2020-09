Des activités d’accueil remplacent les initiations étudiantes à l’UdeM

Avant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ne demande l’annulation des fêtes d’initiations universitaires, vendredi dernier, plusieurs associations étudiantes avaient déjà fait le choix d’organiser des activités d’accueil virtuelles. D’autres associations ont toutefois organisé des activités en présentiel, mais selon plusieurs d’entre elles, les jeux de société et les ateliers ludiques avaient dans bien des cas remplacés les beuveries et les débordements.