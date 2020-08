Isabelle Hachey Chronique

Des questions pour le ministre Roberge

Dans trois semaines, on les déposera à l’école. De loin, on les observera retrouver leurs amis, excités comme des puces. Ils porteront des souliers neufs et d’énormes sacs à dos qui leur scieront les épaules. Comme à chaque rentrée, on aura un pincement en les regardant s’engouffrer dans l’école.