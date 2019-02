McGill reçoit un don record de 200 millions

John et Marcy McCall MacBain font un geste philanthropique sans précédent au pays, a appris La Presse. Leur fondation verse une somme record de 200 millions à l'Université McGill pour lancer un faramineux programme de bourses. C'est le plus important don, tous secteurs confondus, de l'histoire du Canada.

Une société milliardaire

Comme sa conjointe Marcy, l'homme d'affaires John McCall MacBain est bilingue et originaire de l'Ontario. Le diplômé de McGill a fondé Trader Classified Media en 1987, en achetant Auto Hebdo, de Montréal. Presque 20 ans plus tard, l'entreprise possédait 500 magazines et plus de 50 sites web, dans 23 pays. En 2006, Pages Jaunes l'a acquise pour 1,2 milliard US. Depuis, le couple est reconnu pour son mécénat en éducation, en santé et en environnement. En 2013, sa fondation a fait un don de 120 millions, le plus important de l'histoire, aux bourses Rhodes de l'Université d'Oxford. Pour sa part, Marcy McCall MacBain est une scientifique. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université d'Oxford, où elle travaille à temps partiel dans le secteur de la santé.

Un parcours d'exception

« McGill m'a donné ma première chance, grâce à une bourse, et je veux redonner cette chance aux autres », dit John McCall MacBain, en entrevue dans les bureaux du Cercle universitaire de McGill. « C'est une excellente université. Et Montréal est une des plus grandes villes au monde pour les étudiants », poursuit-il. À l'époque, il obtient son diplôme en économie, tout en agissant, notamment, à titre de président de l'association étudiante de McGill. Il décroche ensuite la prestigieuse bourse Rhodes, décernée aux étudiants les plus méritants. Elle le conduit à sa licence en droit de l'Université d'Oxford, en Angleterre. C'est après son MBA à Harvard que M. McCall MacBain a amorcé sa fructueuse carrière d'entrepreneur dans le monde des petites annonces.

Un programme phare

« Ce don créera un programme de bourses d'études supérieures », dit John McCall MacBain. C'est la première bourse du genre au pays. Elle s'adressera aux étudiants d'exception inscrits à la maîtrise ou aux études professionnelles (deuxième cycle en médecine, en droit, etc.). Les étudiants profiteront d'un important soutien financier. Et de beaucoup plus. Ils accéderont à un programme de perfectionnement unique. Au menu : mentorat de haut niveau et formation immersive. « Nous avons regardé les différents programmes de bourses dans le monde et nous mettons de l'avant les meilleures idées », dit-il.

Chercher les talents

« Il y a des talents partout, mais tous n'ont pas les opportunités, ajoute sa conjointe Marcy. Des comités de sélection seront donc mis sur pied pour les dénicher. » Leur travail, au Canada et à l'étranger, sera proactif. Ils iront présenter les bourses McCall MacBain dans les universités des différentes régions. D'ici cinq ans, le campus de McGill accueillera 75 boursiers par an. Au fil du temps, ils formeront une grande cohorte plurielle aux intérêts multiples. « Les boursiers composeront un cercle mondial, dit Mme McCall MacBain. Les problèmes sont globaux et il faut des expertises variées pour trouver des solutions. »