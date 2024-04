(Saint-Hyacinthe) Vers 21 h 30 dimanche, les services d’urgence ont été appelés à la suite d’une collision impliquant plusieurs véhicules à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, rapporte la Sûreté du Québec (SQ).

La Presse Canadienne

Un premier impact a eu lieu à l’intersection de l’avenue Saint-Louis et de la rue Brunette Ouest, entre deux véhicules. Le premier véhicule aurait ensuite percuté un immeuble, avant de quitter les lieux, détaille Camille Savoie, porte-parole de SQ.

Le second véhicule aurait dévié de sa voie et percuté une troisième voiture, qui arrivait en sens inverse sur la rue Saint-Louis. Enfin, un quatrième véhicule arrivant dans le même sens que le troisième véhicule a été incapable d’éviter la collision et a percuté le troisième véhicule.

La SQ précise que les automobilistes des deuxième et troisième véhicules ont été évacués vers un centre hospitalier pour y traiter des blessures qui sont jugées graves, la conductrice de la seconde voiture impliquée se trouverait dans un état instable à l’heure actuelle.

Des enquêteurs sont mobilisés afin d’éclaircir les causes et circonstances qui entourent cette collision multiple et l’enquête est toujours en cours.