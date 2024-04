Le rappel concerne certains lots de détergents à lessive Tide, Gain, Ace et Ariel fabriqués entre septembre 2023 et février 2024.

(New York) Procter & Gamble (P & G) rappelle plus de 8 millions de sacs de sachets de sachets de lessive Tide, Gain, Ace et Ariel vendus aux États-Unis et au Canada en raison d’un défaut dans l’emballage de sécurité des produits.

Associated Press

Selon les avis transmis vendredi par P & G et des organismes de réglementation de la sécurité des produits aux États-Unis et au Canada, l’emballage extérieur destiné à empêcher un accès facile aux dosettes de détergent à lessive liquide peut s’ouvrir près de la fermeture éclair, posant de sérieux risques aux enfants et aux autres personnes susceptibles de les ingérer, en plus d’éventuelles blessures cutanées ou oculaires.

Jusqu’à présent, aucune blessure directement liée au défaut n’a été confirmée. Au cours de la période de vente des lots rappelés, quatre cas d’enfants ayant accédé aux paquets de lessive ont été signalés aux États-Unis, y compris trois cas d’ingestion-mais on ne sait toujours pas si ces dosettes provenaient réellement des sachets rappelés, ont déclaré P & G et la Commission de surveillance des produits de consommation.

Le rappel concerne certains lots de détergents à lessive Tide, Gain, Ace et Ariel fabriqués entre septembre 2023 et février 2024 et vendus chez de grands détaillants, notamment Walmart, Target, CVS et Amazon.

Les produits rappelés, qui peuvent être identifiés par leur code de lot, varient en parfum et en taille. Environ 8,2 millions ont été vendus aux États-Unis et plus de 56 700 au Canada.

Les consommateurs en possession des sachets désormais rappelés sont priés de garder les produits hors de la portée et de la vue des enfants et de contacter P & G, établie à Cincinnati, dans l’Ohio, pour un remboursement complet et un sac de remplacement à l’épreuve des enfants pour stocker le détergent, qui reste lui-même sûr à utiliser à des fins de lessive.

Les risques pour la santé liés à l’ingestion de détergent à lessive liquide ont été bien documentés, notamment à la lumière du « Tide Pod Challenge » (défi Tide Pod) alimenté par les médias sociaux et qui a explosé il y a plusieurs années. La consommation des produits chimiques des détergents peut provoquer des vomissements, de la diarrhée, des lésions hépatiques et rénales, voire la mort.

Au-delà des tendances en ligne, les experts avertissent que les enfants sont particulièrement vulnérables à l’ingestion accidentelle de paquets de lessive liquide, car ils peuvent confondre les produits avec des bonbons, exhortant les consommateurs à toujours les conserver en toute sécurité.