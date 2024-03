L’un des plus impressionnants avions-cargos d’Airbus, nommé le Beluga en raison de sa forme, était de passage samedi à l’aéroport de Mirabel, une première. L’endroit risque d’ailleurs de devenir un lieu de prédilection pour le futur du transporteur européen, qui ambitionne d’y multiplier ses activités dans les prochaines années.

« Pour nous, Mirabel, c’est vraiment un endroit stratégique pour le futur. Il y a un gros besoin en Amérique du Nord, on parle d’un marché croissant, donc on discute avec l’aéroport pour potentiellement avoir le Beluga qui viendra de façon plus fréquente ici », explique à La Presse le responsable des ventes et des contrats chez Airbus Beluga Transport, Reza Fazlollahi.

Arrivé peu après 13 h, le Beluga ST, pour « Super Transporter », est l’un des plus grands avions de transport au monde. Airbus s’en servait jusqu’à tout récemment pour transporter des pièces entre ses différents sites de production dans le monde. Depuis 2019, c’est le modèle Beluga XL, plus moderne et apte à transporter une plus grande charge, qui a pris le relais.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Avec sa soute de presque 38 mètres de long, le Beluga ST peut en théorie transporter plus de 40 tonnes de matériel, le tout sur une distance de plus de 2700 kilomètres.

Cette transition « ouvre un champ de possibilité unique » pour les cinq bolides ST, affirme M. Fazlollahi. Ils pourront maintenant se concentrer sur la livraison d’équipements dans le secteur aérospatial, mais aussi les fabricants de moteurs ou encore le secteur hélicoptériste.

L’avion s’est posé à Mirabel sous le regard attentif de dizaines de curieux et de « veilleurs aéroportuaires », des passionnés venus assister à l’atterrisage dans un silence contemplatif.

L’appareil revenait de la ville de Sanford, en Floride, où il a livré un satellite à l’agence américaine Space X. Celle-ci doit propulser le satellite en orbite depuis le Kennedy Space Center, à bord d’une fusée, dans environ neuf mois. Quant à l’avion lui-même, il doit rentrer vers Toulouse, en France, dès ce dimanche. L’arrêt à Mirabel servait donc surtout d’approvisionnement en essence et en matériel.

« Capacité impressionnante »

Depuis son remplacement graduel par les Beluga XL, le modèle ST a déjà opéré deux autres missions le mois dernier, dont l’une d’elles consistait à transporter des hélicoptères entre Marseille et le Japon.

En théorie, la flotte des Beluga ST pourrait voler pendant encore 20 ans, après quoi des travaux majeurs devront être réalisés si Airbus souhaite prolonger sa vie utile. Bref, les possibilités sont « très grandes », affirme M. Fazlollahi.

À court terme, son groupe se donne comme objectif de mener de 120 à 150 missions commerciales par an, sur les trois ou quatre prochaines années.

On a cette opportunité-là d’offrir au marché une capacité impressionnante, avec des dimensions importantes, donc c’est sûr qu’on veut maximiser les possibilités. Reza Fazlollahi, responsable des ventes et des contrats chez Airbus Beluga Transport

Très peu d’avions dans le monde sont comparables. Il y a par exemple le Boeing 747-8 et l’Antonov An-225, considéré comme le plus gros avion-transporteur dans le monde. L’Antonov a toutefois été détruit par le régime de Poutine, au début de l’invasion russe de l’Ukraine. Il est depuis en processus de reconstruction.

Deux modèles, deux réalités

Avec sa soute de presque 38 mètres de long, le Beluga ST peut en théorie transporter plus de 40 tonnes de matériel, le tout sur une distance de plus de 2700 kilomètres. Le Beluga est le modèle d’avion qui a la plus grande capacité de volume au monde, alors que l’Antonov est celui qui peut soutenir le plus grand poids.

Son plus récent modèle XL a 6 mètres de plus en longueur et un mètre en largeur, ainsi qu’une capacité de transport en hausse de 30 % par rapport au ST. Il a la possibilité de digérer une charge marchande de 51 tonnes sur une distance de 4074 kilomètres.

Dans un communiqué de presse, Airbus a précisé samedi que l’avion de type Beluga est un « véritable symbole d’innovation » et qu’il « se distingue par sa discrétion sonore et son efficacité énergétique, surpassant les services concurrents ».

L’avion « peut transporter des charges jusqu’à 10 % plus large et 50 % plus haute que les solutions actuelles », fait encore valoir le transporteur, qui espère ainsi attirer l’intérêt du marché à travers le monde.

Avec l’Agence France-Presse