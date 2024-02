(Toronto) Le Service de police de London, dans le sud-ouest de l’Ontario, fait l’objet d’un examen en raison de sa décision d’avoir envoyé une équipe à une compétition internationale à Dubaï, un évènement au cours duquel certains de ses agents se sont entraînés et ont affronté des membres d’une unité spéciale russe soupçonnée d’avoir commis des atrocités en Ukraine.

Paola Loriggio La Presse Canadienne

Une révision du processus d’approbation a été lancée à propos de la participation de la police de London à la compétition UAE Swat Challenge aux Émirats arabes unis, dans laquelle des dizaines d’unités de divers pays ont participé à des évènements tactiques, de sauvetage et de courses d’obstacles à la fin du mois dernier et au début de février.

Le Service de police de London a été le seul corps de police canadien à prendre part à la compétition.

Parmi les participants figuraient également l’unité Akhmat de la république russe de Tchétchénie, un groupe accusé d’avoir commis des atrocités lors de l’invasion de l’Ukraine.

La victoire de cette unité lors d’un évènement organisé le quatrième jour a été célébrée lors d’une cérémonie en présence d’Adam Kadyrov, fils du président tchétchène Ramzan Kadyrov, selon un communiqué de presse. Ramzan Kadyrov, un allié du président russe Vladimir Poutine, fait partie des personnes faisant l’objet de sanctions économiques de la part du gouvernement du Canada.

Le chef de la police et le maire de London ont confirmé la tenue de l’examen de la commission de police, mais ils ont refusé de dire s’il était approprié d’assister au concours, compte tenu de la participation de l’unité Akhmat. « Je suis prêt à participer pleinement à l’examen alors que nous continuons à garantir que nos membres reçoivent la meilleure formation possible pour exercer leurs fonctions de manière efficace et sécuritaire », a écrit le chef de la police Thai Truong dans un communiqué envoyé par courrier électronique en début de semaine.

Il a déclaré que le coût du voyage avait été réduit de 115 000 $ à 15 700 $ après des discussions avec la police de Dubaï, qui a organisé l’évènement.

Et il a ajouté : « En tant que chef, je m’engage à garantir que nos membres aient accès à des opportunités de formation de classe mondiale et j’ai soutenu l’opportunité pour nos membres de s’entraîner, de concourir et d’apprendre auprès de plus de 70 équipes différentes du monde entier à Dubaï, qui sont considérées parmi les meilleurs au niveau international. »

Interrogé sur la formation des policiers de London aux côtés de l’unité tchétchène, le bureau du chef Truong a refusé de commenter.

Le maire de Londres, Josh Morgan, qui siège au conseil de police, a déclaré qu’il soutenait sa décision de « demander à l’administration de définir des considérations financières et procédurales spécifiques régissant non seulement l’approbation de ce concours de formation spécifique, mais également le processus d’approbation régissant des opportunités de formation similaires pour le service de police. » Le maire Morgan a ajouté qu’il ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires afin de ne pas compromettre le processus d’examen.

Aurel Braun, professeur de relations internationales et de sciences politiques à l’Université de Toronto, croit que la participation de la force de police de London à l’évènement porte atteinte à l’image du Canada et qu’il n’y a aucune justification raisonnable pour cela, même si peu d’argent des contribuables a été dépensé. « Quand vous faites quelque chose à l’international, vous devez également être conscient de l’image du pays, ce n’est pas seulement une question locale. Il y a donc un devoir supplémentaire », selon le professeur Braun, qui est également associé au Centre Davis pour la Russie et les études eurasiennes de l’Université Harvard, aux États-Unis.

À son avis, il serait important de savoir exactement comment la décision de participer a été prise, et tout aussi important d’imposer des sanctions suffisamment sévères pour dissuader des décisions similaires à l’avenir.

Aurel Braun prétend même que la décision de participer à la compétition devrait entraîner des démissions et il a établi des parallèles avec l’incident survenu à la Chambre des communes l’année dernière, lorsque le président de l’assemblée a démissionné après avoir invité au Parlement un homme qui avait combattu pour une unité militaire nazie.

« En Ukraine, le clan Kadyrov est un grand partisan de l’agression, il est un grand partisan du régime Poutine. Alors comment pouvons-nous […] considérer qu’il est justifié de participer à l’évènement où ces personnes sont présentes ? »

Le site Web de la compétition indique qu’elle vise à « favoriser l’échange de techniques et de compétences tactiques entre les équipes SWAT internationales ».

Parmi les autres pays participants cette année figuraient la Biélorussie, la Chine, l’Irak et l’Arabie saoudite.

Deux unités de Dubaï se sont classées première et deuxième, l’équipe tchétchène ayant terminé en huitième place. La police de London a figuré parmi les 10 dernières.