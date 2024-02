4 articles Actualités

Étudiants étrangers La recette du succès de Saguenay

Les cégeps et les universités des régions déploient de grandes énergies pour attirer élèves et étudiants de l’étranger. La Presse s’est rendue à Saguenay, qui mène le bal dans cette course, pour constater que ces jeunes ne font pas qu’occuper des bancs d’école ; c’est la ville qui a besoin d’eux.