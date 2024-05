(Montréal) Femmes autochtones du Québec (FAQ) tiendra la semaine prochaine un grand sommet pour l’avenir de la défense des droits des femmes autochtones dans la province, à Québec.

Philémon La Frenière-Prémont La Presse Canadienne

Un évènement qui « marque l’histoire des femmes autochtones », affirme Marjolaine Étienne, la présidente de FAQ.

Il y a plusieurs décennies, un groupe de femmes qui avaient perdu leur statut d’autochtone se sont mobilisées pour le retrouver. C’est cette mobilisation qui a mené à la création de FAQ en 1974. L’organisation est donc basée sur la défense des droits des femmes autochtones.

« De grands enjeux ont surgi au cours des 50 ans, notamment sur l’asservissement forcé, la reconnaissance du racisme systémique et les femmes disparues et assassinées », déclare Mme Étienne.

Le grand sommet, qui aura lieu du lundi 13 mai au jeudi 16 mai à l’Hôtel Hilton Québec, célébrera les 50 ans de FAQ, ses anciennes présidentes et toutes les personnes qui ont contribué à aider l’organisme.

« C’est un évènement qui a été demandé par les femmes autochtones du Québec », indique Mme Étienne.

Plus de 160 femmes autochtones de toutes les nations autochtones sont attendues pour l’évènement, qui leur permettra d’échanger sur leurs réalités et leurs idées pour l’avenir.

L’éducation, la santé et le mieux-être, la langue maternelle et la culture, et la gouvernance seront des sujets discutés la semaine prochaine. Ce sont « des enjeux très collectifs », assure la présidente.

Pour un futur meilleur, le grand sommet se penchera d’abord sur le passé. « On regarde le passé, on fait le point ensemble, ici et maintenant ».

Pour les 50 prochaines années, Marjolaine Étienne souhaite que les enjeux qui touchent les femmes autochtones soient pris en charge par elles et pour elles. Cela permettra une prise de conscience de leurs réalités, qui « va faire en sorte que notre organisation pourra mettre en œuvre des pistes de solutions ».

Mme Étienne souligne aussi l’importance d’améliorer les conditions de vie des femmes autochtones, tant dans leurs communautés que dans les milieux urbains.

Le grand sommet

« Après un demi-siècle d’existence, FAQ souhaite prendre le temps d’apprécier tout le chemin parcouru pour le bien-être des femmes depuis sa création, tout en préparant l’avenir », peut-on lire dans un communiqué transmis par l’organisation.

La cérémonie d’ouverture se déroulera mardi matin. La ministre provinciale responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accompagnera Marjolaine Étienne, la présidente de FAQ, pour lancer l’évènement.

« Le grand sommet constituera un grand chantier de réflexion et de discussion pour les femmes issues de toutes les Premières Nations à travers le Québec ainsi que différents acteurs de toutes les sphères de la société », est-il écrit dans le communiqué.

Des « résultats et pistes de solution » seront présentés jeudi par Marjolaine Étienne et le ministre fédéral des Relations Couronnes-Autochtones, Gary Anandasangaree, avant une cérémonie de clôture qui célébrera la culture autochtone, entre autres.

En organisant cet évènement, Femmes autochtones du Québec souhaite prendre conscience des situations des femmes autochtones au Québec, identifier les « enjeux prioritaires », et « proposer des pistes de solution à ces enjeux et des stratégies pour les mettre en place », est-il écrit dans le communiqué.