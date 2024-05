Des mamans, des familles et des citoyens « inquiets pour le futur de leurs enfants » se sont rassemblés dimanche à Montréal, à l’occasion de la fête des Mères, en réclamant des actions significatives des gouvernements en place pour lutter contre la crise climatique et ses effets nocifs sur la prochaine génération.

« Ce n’est pas du chocolat et des fleurs qu’on veut. Non, pour la fête des Mères, on veut surtout du courage politique », explique à La Presse l’une des co-instigatrices du mouvement Mères au front, Laure Waridel, figure bien connue du mouvement écologiste québécois.

Son groupe avait convié dimanche familles et amis à se réunir au parc Frédéric-Back, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, en présence de plusieurs personnalités publiques, dont Anaïs Barbeau-Lavalette, Salomé Leclerc, Évelyne Brochu, Ève Landry et Isabelle Blais, sous la direction artistique de Brigitte Poupart.

Après un spectacle musical, un grand atelier artistique était prévu afin de créer un « tableau vivant » pour la préservation de l’environnement. L’évènement devait se conclure par une envolée de 500 cerfs-volants à l’effigie du collectif Mères au front, avec sur leurs dos des revendications et des rêves d’enfant. Les cerfs-volants seront ensuite envoyés à des élus dans les semaines à venir.

« On réclame une vraie sortie des énergies fossiles, avec une politique énergétique axée sur la sobriété », affirme de son côté la coordonnatrice générale de Mères au front, Myriam Thériault. Ses membres exigent par ailleurs l’atteinte d’une proportion d’aires protégées à 30 % par municipalité.

De façon générale, « on aimerait voir se concrétiser la fin des permis de polluer, afin d’avoir un air respirable qu’on soit à Rouyn-Noranda, Arvida ou Montréal », ajoute Mme Thériault.

« Aujourd’hui, le but, c’est se rappeler aussi qu’on est en colère et qu’on est découragées, mais qu’on est aussi encore ensemble et qu’on ne va pas lâcher. Sinon, c’est quoi l’autre option ? Laisser une terre inhabitable à nos enfants ? On ne peut pas faire ça en tant que mère », conclut la coordonnatrice.

« Dans le déni »

Mme Waridel, elle, déplore surtout que les gouvernements et même une partie de la société « soient encore aujourd’hui dans le déni quant à l’urgence environnementale ».

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Laure Waridel

« Comme société, on voit souvent l’environnement comme quelque chose d’abstrait, qui va nous concerner plus tard, alors que ça affecte déjà la sécurité alimentaire de nos enfants », martèle celle qui a notamment co-fondé l’organisme Équiterre.

Elle se désole « comme mère » qu’aucune conscientisation politique plus forte ne se fasse malgré les signaux d’alerte. « Ce qu’on demande, c’est que toutes les décisions soient passées au crible de leur impact sur l’environnement. Ça ferait en sorte qu’on mettrait de l’avant les mesures nécessaires pour protéger les caribous, par exemple, et qu’on investirait massivement dans le transport collectif », note-t-elle.

À ses yeux, le rassemblement de dimanche « a surtout pour but de se donner du courage collectivement pour la suite », ajoute l’écologiste. Outre Montréal, le collectif Mères au front organisait aussi dimanche des rassemblements similaires à Saguenay et à Québec.

« En ce moment, on sent un sentiment à l’effet qu’il est trop tard, qu’on ne peut plus rien faire. Or, on sait que chaque milieu naturel préservé compte, que chaque émission de polluant qu’on peut éviter compte », conclut Mme Waridel.

Avec La Presse Canadienne