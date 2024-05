2 articles Actualités

Le grand retour de l’ésotérisme

Il est parmi nous depuis l’Antiquité. Les hippies l’ont popularisé dans les années 1960. Et il a explosé dans les années 1980, l’époque du Nouvel Âge. Quarante ans plus tard, l’ésotérisme – astrologie, tarot, numérologie, lithothérapie, voyance – fait un grand retour, propulsé par l’immense force des réseaux sociaux. La Presse vous entraîne dans ce monde (plus tout à fait) parallèle.