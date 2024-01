La plus grande caméra au monde observera l’univers depuis le Chili

(La Serena) Le nord du Chili, l’un des endroits les plus propices à l’observation astronomique avec ses montagnes arides et son ciel limpide, s’apprête à accueillir la plus grande caméra astronomique jamais construite au monde avec l’espoir de révolutionner l’étude de l’univers.