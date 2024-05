Des aurores boréales auront probablement lieu vendredi soir dans le sud du Québec. Mais elles seront moins intenses que celles du milieu du mois.

Sur son site de prédiction d’aurores boréales, l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA) estime très élevée la probabilité d’aurores boréales dans le Nunavik et modérée dans le sud du Québec. En comparaison, samedi soir, il y a une probabilité modérée d’aurores boréales au Nunavik et nulle dans le sud du Québec.

Les aurores boréales sont dues à une tempête solaire causée par une « tache solaire », une région du Soleil ayant une activité magnétique intense, menant à des « éruptions solaires ». Ces éruptions solaires envoient des particules vers la Terre qui altèrent le champ magnétique protégeant notre planète. Ces altérations du champ magnétique causent les aurores boréales.

La tache solaire qui a causé les spectaculaires aurores boréales des 10 et 11 mai derniers est de retour face à la Terre, après avoir fait une rotation complète. Selon un article publié mercredi sur le site du Planétarium de Montréal, le 6 juin prochain sera un moment idéal pour observer les aurores boréales, si une éruption solaire a lieu à ce moment, puisqu’il s’agira d’une nouvelle lune, donc d’une nuit où elle n’est pas visible et où il fait plus noir.