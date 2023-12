La GRC demande aux parents et à quiconque étant en position d’autorité de demeurer vigilants pour tout signe de radicalisation.

(Ottawa) La GRC dit observer « une tendance inquiétante à l’extrémisme violent et à l’utilisation de l’internet à des fins terroristes, notamment chez les jeunes personnes ».

La Presse Canadienne

Au moins un groupe juif prévient ses membres de faire preuve de prudence à la suite de l’arrestation de deux adolescents pour des infractions liées au terrorisme au cours des cinq derniers jours.

La GRC signale avoir arrêté cinq jeunes pour des infractions liées au terrorisme depuis juin.

Une « jeune personne » a été arrêtée puis accusée à Ottawa en raison d’infractions liées au terrorisme, a annoncé samedi la police fédérale. Cette personne aurait visé, directement ou indirectement, des personnes juives.

Une personne âgée de 16 ans avait été arrêtée le 13 décembre à Calgary. Il s’agissait du troisième adolescent et de la quatrième personne arrêtée relativement à des infractions impliquant l’utilisation des réseaux sociaux comme TikTok et des menaces contre les communautés juives et LGBTQ.

La Fédération juive d’Ottawa demande à ses membres de faire preuve d’une prudence renouvelée, de bien suivre les protocoles de sécurité et de rapporter tout comportement suspect à la police.