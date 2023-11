Dans la grande région de Montréal, entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus.

Une partie des Québécois s’éveilleront devant un tapis blanc mercredi matin. Une neige mouillée qui pourrait compliquer l’heure de pointe. À Montréal, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé de nuit dans les deux directions de lundi à dimanche.

Les flocons devraient commencer à tomber en soirée mardi dans le sud-ouest de la province, c’est-à-dire en Outaouais. La neige devrait ensuite se déplacer vers l’est, touchant la majorité des régions incluant notamment les Laurentides, Montréal, une partie de la Montérégie et de l’Estrie, Lanaudière, la Mauricie et le secteur de la Capitale-Nationale.

Dans les secteurs plus montagneux, jusqu’à 15 centimètres de neige pourraient s’accumuler, indique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Dans la grande région de Montréal, entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus. Par endroit, de la pluie verglaçante pourrait s’ajouter au mélange. Cependant, la hausse graduelle des températures risque plutôt de transformer la neige en neige mouillée, puis fondante, explique le météorologue.

De plus, il y aura très peu de vent, donc aucune poudrerie n’est à prévoir. N’empêche, cette bordée pourrait compliquer l’heure de pointe de mercredi pour les secteurs où la neige sera en train de tomber, avertit le météorologue. « Il y a aussi l’effet psychologique des premières neiges, avec les gens ne sont pas tous bien chaussés ou préparés », rappelle M. Legault.

Le tapis blanc ne fera pas long feu, estime aussi le météorologue. La hausse des températures fera fondre la neige, de la même manière que les bordées précédentes qu’on a pu voir jusqu’à présent dans le sud du Québec.

« Ça nous approche de l’hiver, mais on n’est pas encore dans le début de l’hiver en tant que tel », estime-t-il.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine fermé de nuit

Des travaux préparatoires visant à remplacer les ventilateurs mèneront à la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans l’est de Montréal de lundi à dimanche prochain. Les deux directions du tunnel seront touchées.

Pendant les nuits de lundi à jeudi, le tunnel sera fermé de 21 h à 5 h du matin, prévient le ministère des Transports et de la Mobilité durable. La fermeture sera plus longue pendant la fin de semaine. Samedi matin, le tunnel rouvrira à 8 h, et dimanche, à 9 h.

À noter que les voies d’accès menant à cette section de l’autoroute 25 seront fermées 30 minutes d’avance.

Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.