Une publicité et la création d’« une bourse de 10 000 $ offerte par la Chambre des notaires du Québec » au candidat Coup de cœur d’Occupation double Andalousie ont fait bondir des notaires et obligé leur ordre professionnel à s’expliquer.

« À partir de maintenant et jusqu’au 26 novembre 19 h 30, vous pouvez voter gratuitement pour votre candidat préféré ou candidate préférée. La personne ayant reçu le plus de votes remportera une bourse de 10 000 $ offerte par la Chambre des notaires du Québec », dit la publicité diffusée par la chaîne Noovo.

« Jusqu’où peut aller un ordre professionnel – dont la mission est la protection du public – pour promouvoir les services de ses membres ? », demande Alain Roy, notaire émérite et professeur de droit à l’Université de Montréal.

« J’ai beaucoup de difficulté à comprendre qu’un ordre professionnel de juristes puisse s’associer à une émission basée sur l’insignifiance et les stéréotypes, poursuit Me Alain Roy. Qui plus est, une émission qui a été accusée, pas plus tard que l’an dernier, de banaliser l’intimidation, la violence psychologique, la violence verbale et la manipulation. »

Je veux bien croire que les cotes d’écoute sont élevées et que la Chambre des notaires souhaite rejoindre le public cible que sont les jeunes auditeurs et auditrices, mais la fin ne justifie pas les moyens. Alain Roy, notaire émérite

Sous ce commentaire qu’il a publié sur Facebook, M. Roy a reçu des réactions de personnes qui ont dit trouver aberrant que les cotisations professionnelles des notaires servent entre autres à un tel concours.

« Pas un don de la Chambre »

Johanne Dufour, directrice des communications à la Chambre des notaires, a répondu à La Presse qu’« en effet, le placement publicitaire à l’émission Occupation double a attiré l’attention ».

La Chambre des notaires s’en est expliquée mardi à ses membres dans un document intitulé « Minute Express Placement Médias Occupation Double ».

« Nous comprenons que la dernière collaboration est remise en question et nous tenons à vous offrir davantage de contexte autour de cette décision. »

En s’associant au volet Coup de cœur du public, la Chambre a l’opportunité de se rapprocher d’un segment de la population constitué de jeunes adultes, en mettant en valeur le rôle du notaire en début d’union. La Chambre des notaires dans un document adressé à ses membres

Selon la Chambre des notaires, ce « placement média » permet d’éveiller les téléspectateurs à l’importance des protections juridiques. Outre les publicités, un notaire sera à l’émission d’Occupation double le 3 décembre pour expliquer « l’importance de se protéger juridiquement en début de vie active ».

Malgré ce que dit la publicité, la Chambre des notaires indique, aussi bien à ses membres qu’à La Presse, que la présentation du Coup de cœur du public « est liée au vote des téléspectateurs et vient avec la remise d’une bourse qui n’est pas un don de la Chambre ou du Fonds d’études notariales, mais offerte par la production de l’émission ».

La Chambre des notaires a inclus dans sa lettre à ses membres une section « OD en quelques chiffres (qu’on aime ou qu’on n’aime pas) », dans laquelle elle souligne qu’Occupation double est l’émission la plus visionnée sur Noovo.ca chez les adultes de 18 à 49 ans, 25 à 54 ans et 18 à 34 ans. L’Ordre note aussi que cette téléréalité est « l’émission numéro 1 dans les recherches Google ».

Mais selon les chiffres confirmés par Numeris pour les trois premières semaines de l’automne, Occupation double, en perte de vitesse, aurait perdu le quart de son audience.

Le métier de notaire est essentiel à notre société et doit être valorisé auprès des jeunes adultes qui méconnaissent leur rôle. Productions J, dans un courriel

La Chambre des notaires a pour mission de protéger le public et elle doit le faire en s’adressant à tous les segments de la population.

« Pas le bon public visé »

La notaire Noémie Loup Lafrenière estime malgré tout que la Chambre des notaires « ne vise pas le bon public ».

En plus, ajoute-t-elle, en raison de gestes d’intimidation à l’égard de participants, « plusieurs commanditaires [de l’émission] se sont désistés ». « Et nous, on participe à ça ? », s’étonne Noémie Loup Lafrenière.

En 2022, trois candidats d’Occupation double ont été expulsés pour intimidation et l’émission a été lâchée par des commanditaires. Sa productrice, Julie Snyder, a dû présenter ses excuses et a ensuite mis en place des balises pour éviter que cela se reproduise.

L’an dernier, la Chambre des notaires a par ailleurs aussi été sur la sellette. La Presse a révélé qu’elle détenait un bas de laine de 139 millions de dollars, entre autres constitué des intérêts des sommes confiées en fidéicommis aux notaires lors de l’achat d’une maison ou d’un condo.