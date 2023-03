Élève exploitée sexuellement

Une enquête déclenchée par la CDPDJ

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ouvre une enquête pour déterminer comment une adolescente a pu former un couple avec une éducatrice spécialisée d’une école de l’est de Montréal au vu et au su de leur entourage sans que la situation soit rapportée à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).