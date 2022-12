Bilan 2022 de la police de Laval

Une criminalité maintenant comparable à celle des grandes métropoles

Meurtres, tentatives de meurtre et fusillades, de plus en plus de mineurs avec une arme à feu, des crimes contre la propriété en forte augmentation eux aussi : la criminalité à Laval s’apparente maintenant à celle d’une grande métropole, mais les policiers sont parvenus à la contenir en 2022.